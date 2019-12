Ainda com preferência por Dudamel, Atlético-MG avalia dois portugueses

Carlos Carvalhal e José Peseiro surgem como opções caso o Galo não tenha sucesso na contratação do venezuelano

A busca do Atético-MG por um novo treinador segue a todo vapor. A Goal apurou que, apesar de ter o venezuelano Rafael Dudamel como favorito para assumir o cargo, o passou a avaliar nas últimas horas dois português: Carlos Carvalhal (na foto) e José Peseiro. Ambos foram oferecidos por intermediários brasileiros com influência em .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Carvalhal, de 53 anos, atualmente está no comando do Rio Ave, até por isso ainda é visto com certa desconfiança. Por outro lado, tem um passado recente que foi bastante elogiado nos bastidores do clube mineiro, sobretudo por ter feito um bom trabalho no futebol inglês, onde dirigiu e . Também já esteve no e no .

Coincidentemente, no último sábado, Carlos Carvalhal anunciou que vai pedir demissão do modesto time de Vila do Conde. Ficou revoltado por ter sido prejudicado pela arbitragem na derrota por 1 a 0 diante do Gil Vicente, em casa, na .

"Sou uma pessoa coerente e séria, tenho a ficha limpa. Vou pedir uma reunião com o presidente e pedir a minha demissão. Não estou para viver uma situação destas. Isto não é o meu futebol, o meu jogo. Quando não acredito no que estou vendo... Vou pedir a demissão, porque não quero continuar assim. Não quero isto para a minha vida", desabafou.

Mais artigos abaixo

Parado desde o fim de 2018, quando acabou demitido do Sporting, José Peseiro foi o primeiro a ser sugerido ao , ainda na semana passada. Inicialmente, o nome acabou sendo colocado em "stand by". Ganhou alguma força a partir de sexta-feira, depois que pessoas ligadas ao Banco BMG deram um feedback positivo.

Aos 59 anos, Peseiro tem um vasto currículo internacional. Em Portugal, além do Sporting, comandou Braga, de Guimarães e . No exterior, teve como ponto máximo a seleção da e duas aventuras no futebol dos Unidos: Al Wahda e Al Sharjah. Já passou também por Grécia (Panathinaikos), Roménia (Rapid București) e ( ).