Agressão a Gabigol, provocações e "juiz safado": o caos após Flamengo x Vasco

O ótimo clássico no Maracanã terminou em uma confusão generalizada; confira tudo o que rolou depois do 4 a 4

O clássico entre Flamengo e Vasco não foi só quente durante os 90 minutos. Após o ótimo empate por 4 a 4, o clima de rivalidade continuou na saída de campo e nas entrevistas concedidas ainda no Maracanã. E teve de tudo: desde provocações até agressões.

Logo após o apito final, Ribamar e Pablo Marí se desentenderam e Ricardo Graça foi tirar satisfações com o espanhol. Isso de início a uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times, que se empurraram e trocaram xingamentos. A confusão se extendeu até os túneis de acesso aos vestiários.

PROVOCAÇÃO

Na entrevista ainda na saída do gramado, Bruno Henrique, autor de dois gols do no clássico, disse que a confusão era "discussão de jogo" e aproveitou para provocar o , dizendo que o rubro-negro está em outro patamar:

"Só deixar um recadinho: nós estamos brigando por título, eles eu não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque isso aqui é o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henríquez ali o tempo todo falando... Temos que ter cabeça no lugar porque estamos em outro patamar", disparou Bruno Henrique.

GABIGOL AGREDIDO

No meio da confusão após o final da partida, Gabigol estava discutindo com Fellipe Bastos. Eles estavam sendo contidos por jogadores e membros da comissão técnica dos dois clubes. Eis que surge em cena André Souza, gerente de futebol do clube de São Januário. Ele se dirige a Gabriel xingando o jogador, se aproxima e lhe dá uma joelha (a famosa paulistinha ou tostão).

Gabigol foi ontem agredido por um diretor do pic.twitter.com/FVUp0emE5o — 4 Linhas (@LinhasQuatro) November 14, 2019

Na zona mista, Gabigol confirmou que foi agredido - e realmente foi, as imagens não deixam dúvidas - e ainda disse: "Não tive nem reação. A agressão realmente não dá para entender". André Souza, por sua vez, deixou o Maracanã sem dar entrevistas e escoltado por seguranças do Vasco.

XINGAMENTOS AO ÁRBITRO

Ainda na saída do gramado, Paulo Pelaipe, gerente rubro-negro, xingou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que registrou o ocorrido na súmula do jogo. Veja o que relato:

"Enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, após o término da partida, o senhor Paulo Pelaipe, gerente de futebol da equipe do C.R Flamengo, que se encontrava no túnel de acesso proferiu as seguintes palavras: ‘Wilton, seu safado, pega esse escudo da fifa e enfia no seu c..."

O árbitro ainda colocou na súmula que copos foram atirados em direção aos jogadores do Vasco, tanto em uma cobrança de escateio quanto no quarto gol da equipe cruz-maltina.