Agora no PSG, Buffon imagina como seria enfrentar a Juventus

O goleiro de 40 anos também recusou qualquer chance de retornar à seleção italiana

Na mesma entrevista ao jornal Corriere dela Sera na qual garantiu que não trocou a Juventus pelo PSG por dinheiro, Gianluigi Buffon também garantiu que não pensa em retornar ao gol da seleção italiana e exaltou os seus herdeiros no posto.

"Eles não precisam de mim”, disse o goleiro. “Mancini sabe a rota certa a tomar, eu não conheço o presidente da FIGC. Eu estou satisfeito que Chiello [Giorgio Chiellini] tenha herdado minha braçadeira tanto na Itália quanto na Juventus, porque ele é um homem e um jogador que merece esse tipo de responsabilidade”.

“Gigio [Gianluigi Donnarumma] é um símbolo de consistência e bondade de um projeto que é visado para preparar para os jogadores mais jovens para o próximo torneio. Eu também acho, se forem para eles começaram jogando, que Perin, Cragno e Sirigu dariam ótima garantia”.

No entanto, o ponto mais impactante da entrevista foi quando Buffon se imaginou enfrentando a Juventus, onde passou 17 temporadas e é considerado um dos maiores ídolos da história: o arqueiro não escondeu que seria difícil, mas garantiu que se enfim vencesse uma Champions League não deixaria de vibrar... mesmo se fosse contra a Juve.

“Eu voltaria ao meu estádio, com os meus torcedores, que eu deixei de uma maneira muito emocional. Um reencontro (...) Se fosse a final, porém, seria difícil administrar as coisas depois do jogo: eu gostaria de ter a liberdade de comemorar livremente em caso de vitória”.

PSG e Juventus estão nas oitavas de final da Champions League; os franceses enfrentarão o Manchester United, enquanto os italianos duelarão contra o Atlético de Madrid.