Agora na Juventus, como Arthur reencontra o Barcelona no Camp Nou?

Após duas temporadas pelo Barça, o ex-jogador do Grêmio volta ao Camp Nou pela primeira vez

Depois de ter sido envolvido em uma negociação que surpreendeu o mundo do futebol, ao deixar o para se juntar à enquanto, do outro lado, Miralem Pjanic seguiu o caminho oposto, Arthur volta ao Camp Nou pela primeira vez para enfrentar a sua antiga equipe. Mas apesar de ter mudado de ares, o ex-jogador do ainda não conseguiu afastar de vez as críticas e desconfianças em relação ao seu rendimento em campo.

O duelo válido pela última rodada da fase de grupos da não será o primeiro reencontro de Arthur com sua ex-equipe, onde começou de forma muito promissora antes de cair de rendimento e receber críticas pela condução de sua carreira, especialmente no aspecto extracampo. O meio-campista de 24 anos saiu do banco de reservas nos minutos finais do encontro realizado em Turim, que terminou com vitória barcelonista por 2 a 0, e não conseguiu mostrar muita coisa.

Com a temporada ainda em sua metade inicial, o que dá para falar é que Arthur vem se mostrando mais participativo do que vinha sendo em sua última temporada pelo Barça. O problema é que sua última campanha na Catalunha não foi boa, e que o seu novo técnico, Andrea Pirlo, espera mais do brasileiro: quer que Arthur seja mais agressivo, arrisque mais passes incisivos no ataque e também se apresente no entorno da área adversária para ter chance de finalização. O pedido é o mesmo de Tite na seleção brasileira, com o agravante de que Andrea Pirlo conhece muito bem a posição... e por isso aumenta o grau de exigência.

“Ele é um jogador particular e possui características do futebol espanhol. O jogo dele é muito curto e ele está ligado ao Barcelona. Ele ainda toca muito na bola enquanto em certas ocasiões pode acelerar”, disse o italiano, que nos tempos de jogador consagrou-se como um dos melhores meio-campistas de sua geração.

Arthur, de fato, ainda não contribuiu diretamente para uma jogada de gol da Juventus e não conseguiu finalizar a gol – embora tenha arriscado dois chutes. O brasileiro, cuja habilidade nos permite pensar que ele pode fazer mais, retorna ao Camp Nou de maneira parecida como saiu em relação ao desempenho em campo. A parte boa é que ainda há uma longa temporada para que o ex-gremista mostre a que veio.