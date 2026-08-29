"Agora me sinto mais livre": Bellingham revela a marca de Mourinho

Jude Bellingham começou a recuperar seu nível habitual no Real Madrid, após duas temporadas nas quais não apresentou o desempenho esperado. O meio-campista inglês vem se destacando desde o início da temporada, marcou um gol contra o Espanyol antes de brilhar diante da Real Sociedad ao dar duas assistências decisivas para Mbappé e Vinícius Júnior.

Bellingham disse, em entrevista aos meios de comunicação oficiais do Real Madrid, que sua nova função lhe dá mais espaço para mostrar suas qualidades, e explicou: "Sinto mais liberdade novamente, e mais liberdade para decidir quando recuar, avançar ou entrar na área."

O internacional inglês acrescentou: "Acho que essa é a melhor posição para mim, pois me permite mostrar todas as minhas qualidades. Sou realmente grato ao treinador pela confiança em mim e por me dar a oportunidade de jogar dessa forma."

Bellingham considera que o início forte representa um passo importante antes de a equipe entrar em uma fase repleta de partidas, com o início das competições da Liga dos Campeões da Europa, e ressaltou a necessidade de manter o embalo positivo durante o próximo período.

E disse: "É extremamente importante construir esse embalo. Agora vem uma fase difícil com o início da Liga dos Campeões da Europa, quando os jogos se acumulam, e é bom ter um começo positivo", apontando que a chegada de um grande número de novos jogadores exige que se lhes dê tempo para se adaptarem à equipe.

O meio-campista inglês elogiou a rapidez de integração dos recém-chegados, afirmando que eles deixaram uma impressão positiva dentro do vestiário e em campo, apesar da dificuldade de se transferir para um clube do tamanho do Real Madrid, sob grande pressão e com um treinador e uma comissão técnica novos.

Bellingham também destacou a melhora coletiva da equipe, considerando que a pressão forte e a rápida recuperação da bola após perdê-la estão entre os principais fatores que ajudaram o Real Madrid a se apresentar melhor no início da temporada.