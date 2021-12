Agora empresário, Montillo oferece jogadores a clubes brasileiros

O argentino Montillo trabalha ativamente no mercado da bola a fim de oferecer jogadores para o futebol brasileiro. O ex-jogador foi responsável por apresentar dois nomes a clubes do país: o zagueiro Gaston Suso, do Arsenal de Sarandí, e o atacante Joaquín Larrivey, da Universidad de Chile.



Atuando como representante de atletas, o argentino, que teve passagens ainda dentro das quatro linhas por Cruzeiro, Santos e Botafogo, conversa com clubes do país a fim de buscar um acordo, conforme apurado pela GOAL.

O ex-jogador, que encerrou a sua carreira em 2020 pela Universidad de Chile, ofereceu o atacante Joaquín Larrivey, de 37 anos, a seis clubes do Brasil. Athletico-PR, Botafogo, Ceará, Cuiabá, Fortaleza e Juventude foram procurados para conversar sobre uma possível contratação do centroavante.

Montillo ainda não obteve êxito nas conversas para oferecer o veterano. O atleta, que foi companheiro de Montillo na temporada 2020, soma 38 jogos neste ano, com 24 gols anotados e uma assistência. O também argentino Larrivey tem passagens por Cagliari, Rayo Vallecano e Celta de Vigo no futebol europeu. Ele ainda defendeu o Atlante, do México.

Outro jogador oferecido por Montillo em terras brasileiras é o zagueiro Gaston Suso, atualmente no Arsenal de Sarandí. O ex-jogador tentou levar o compatriota para o Cruzeiro, que preferiu a contratação de Sidnei no mercado da bola.

Além do Cruzeiro, o Grêmio também foi procurado por Montillo para discutir a situação envolvendo o defensor de 30 anos. A ideia é que ele reforce o elenco comandado por Vagner Mancini em 2022.

O ex-jogador vê o seu cliente como uma opção mais viável aos cofres do clube, que terá uma redução drástica de receita com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.