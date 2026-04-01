Agitação no Chelsea: Enzo Fernández perde rapidamente a confiança dos companheiros de equipe

Antes do início da recente pausa para os jogos internacionais, as coisas estavam longe de correr bem no Chelsea. Os londrinos perderam seus últimos quatro jogos e correm o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões. Além disso, alguns jogadores estão descontentes com Enzo Fernández, segundo o The Telegraph.

O Chelsea sofreu duas derrotas esmagadoras na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (5 a 2, 0 a 3). Além disso, a equipe do técnico Liam Rosenior acumulou derrotas consecutivas na Premier League, contra o Newcastle United (0 a 1) e o Everton (3 a 0).

Fernández é normalmente o vice-capitão do Chelsea, mas teve a oportunidade de usar a braçadeira nas duas últimas partidas devido à ausência do capitão titular, Reece James, que está lesionado. No entanto, Fernández não impressionou nada nessa função.

Após a derrota por 8 a 2 (no total das duas partidas) contra o PSG, Fernández surpreendeu com algumas declarações sobre seu futuro. “Não sei”, respondeu ele quando questionado pela ESPN Argentina. “Faltam oito partidas e a FA Cup. Também há a Copa do Mundo, depois veremos.”

O The Telegraph sabe que Fernández xingou seus companheiros de equipe várias vezes durante essa sequência ruim. Por causa disso, alguns deles estão totalmente insatisfeitos com Fernández, já que deveria haver união rumo ao final da temporada.

Também no vestiário, em torno das partidas contra o PSG, Newcastle e Everton, Fernández se deixou levar verbalmente, para frustração de alguns companheiros. O goleiro Filip Jørgensen foi uma das vítimas, depois de ter cometido um erro na partida de ida contra o PSG.

Mas a frustração de Fernández já era visível também em campo. O argentino xingou o dinamarquês e jogou a bola na direção do goleiro. “Ele está realmente furioso”, observou o repórter da TNTSports, Glenn Hoddle, naquele momento.

Ex-jogadores do clube criticaram Fernández. John Obi Mikel, por exemplo, disse em seu podcast The Obi One: “Este é o Chelsea, não um trampolim para outro clube. Se seu coração já está em Madri, você não deve vestir a camisa azul. No Chelsea, jogávamos pelo emblema do clube, não por uma futura transferência.”

Fernández, que durante a pausa para os jogos da seleção argentina enfrentou a Zâmbia e a Mauritânia, joga no sábado com o Chelsea pelas quartas de final da FA Cup. O adversário em Stamford Bridge será o Port Vale, da League One. Na Premier League, os Blues ocupam a sexta posição.