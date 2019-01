Agente de Özil garante: "Futuro de Mesut é no Arsenal"

O meia alemão vem sendo alvo de constantes especulações que o apontam para fora do Emirates Stadium

Mesmo quando atua com a mesma regularidade, Mesut Özil dificilmente sai dos holofotes. Dessa vez, o agente do jogador alemão falou à Goal e comentou sobre a situação do camisa 10 dos Gunners e confirmou que Mesut está comprometido com a equipe do Emirates Stadium.

"Eu preferiria não falar publicamente sobre a situação do Mesut, mas dada a recente especulação que o colocava longe do Arsenal, eu acho importante deixar algumas coisas claras para acabar com isso e focar no futebol. Mesut assinou um novo contrato em janeiro de 2018 porque ele viu seu futuro no Arsenal e nada mudou na sua cabeça. Ele quer ficar toda a duração do contrato e talvez até mais", disse Erkut Sogut, empresário do atleta.

Özil marcou 37 gols e deu 66 assistências sob o comando de Arsène Wenger, e ajudou nas conquistas das três FA Cups que o Arsenal conquistou recentemente. Sob o comando de Unai Emery, o alemão tem tido menos tempo em campo. O técnico espanhol diz que isso deve-se a questões táticas. Mesmo assim, Ergut garante que o único alvo de Özil é a equipe do Arsenal.

"Mesut está 100% comprometido com o Arsenal Football Club. Ele ama esse clube, compartilha dos mesmos valores e não quer estar em nenhum outro lugar. Ele tem orgulho de vestir essa camisa e honrado de representar o Arsenal dentro e fora do campo. Ele sabe das suas responsabilidades, incluindo o fato de ter sido selecionado como um dos capitães nessa temporada. Ele leva seus deveres com muita responsabilidade e tem um ótimo relacionamento com seus companheiros de time, com a equipe técnica e os torcedores", falou Sogut.