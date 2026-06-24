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Ryan van de Pavert AjaxImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Agente confirma saída do Ajax

Mercado da bola
Ajax

Ryan van de Pavert jogará na próxima temporada por empréstimo no SC Cambuur, segundo noticiou o jornal De Telegraaf nesta quarta-feira. O meio-campista vem do Ajax, que não acordou nenhuma opção de compra com o time da Frísia, recém-promovido à primeira divisão. Van de Pavert (20) ainda tem contrato de três temporadas em Amsterdã.

Van de Pavert passará por exames médicos na quinta-feira no estádio do Cambuur. “Isso está correto”, confirmou o agente Nathan van Kooperen em uma breve declaração ao jornal mencionado acima.

O Ajax não acordou uma opção de compra porque Van de Pavert é visto como um jogador para o futuro. Ele poderá ganhar experiência por um ano no Cambuur, para depois retornar à equipe principal do clube de Amsterdã.

Van de Pavert ficou algumas vezes no banco do Ajax 1 na reta final da última temporada, mas ainda aguarda seus primeiros minutos em campo na equipe principal. Ele soma 24 partidas pelo Jong Ajax, sem ter marcado nenhum gol nessa sequência.

O jogador de Amsterdã, emprestado pelo Ajax, pode atuar em várias posições na defesa e no meio-campo. Nos círculos do Ajax, Van de Pavert é visto principalmente como um número 6.

Ambos os clubes ainda precisam confirmar oficialmente o acordo de empréstimo de Van de Pavert. Aliás, esta é a terceira vez em pouco tempo que o Ajax faz negócios com o Cambuur. Lucas Jetten e Skye Vink assinaram recentemente um contrato de vários anos em Leeuwarden. 

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