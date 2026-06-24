Agente confirma saída do Ajax

Ryan van de Pavert jogará na próxima temporada por empréstimo no SC Cambuur, segundo noticiou o jornal De Telegraaf nesta quarta-feira. O meio-campista vem do Ajax, que não acordou nenhuma opção de compra com o time da Frísia, recém-promovido à primeira divisão. Van de Pavert (20) ainda tem contrato de três temporadas em Amsterdã.

Van de Pavert passará por exames médicos na quinta-feira no estádio do Cambuur. “Isso está correto”, confirmou o agente Nathan van Kooperen em uma breve declaração ao jornal mencionado acima.

O Ajax não acordou uma opção de compra porque Van de Pavert é visto como um jogador para o futuro. Ele poderá ganhar experiência por um ano no Cambuur, para depois retornar à equipe principal do clube de Amsterdã.

Van de Pavert ficou algumas vezes no banco do Ajax 1 na reta final da última temporada, mas ainda aguarda seus primeiros minutos em campo na equipe principal. Ele soma 24 partidas pelo Jong Ajax, sem ter marcado nenhum gol nessa sequência.

O jogador de Amsterdã, emprestado pelo Ajax, pode atuar em várias posições na defesa e no meio-campo. Nos círculos do Ajax, Van de Pavert é visto principalmente como um número 6.

Ambos os clubes ainda precisam confirmar oficialmente o acordo de empréstimo de Van de Pavert. Aliás, esta é a terceira vez em pouco tempo que o Ajax faz negócios com o Cambuur. Lucas Jetten e Skye Vink assinaram recentemente um contrato de vários anos em Leeuwarden.