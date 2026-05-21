Advogado liga após a transmissão para Genee, que é duramente criticado pelo enfático Derksen

Dick Advocaat não está satisfeito com as críticas de Johan Derksen dirigidas a ele, como ficou claro na quarta-feira no programa “Vandaag Inside”. O técnico da seleção de Curaçao chegou a ligar para o apresentador Wilfred Genee para falar sobre o assunto.

Advocaat deixou o cargo de técnico da seleção por motivos pessoais. Fred Rutten assumiu o cargo em seguida, mas recentemente indicou que não iria para a Copa do Mundo com Curaçao. Logo depois, Advocaat voltou como técnico, para surpresa de Derksen, entre outros.

“A ênfase sempre foi colocada em graves circunstâncias familiares. Ouvi de fontes bem informadas que a situação não era tão grave assim. Tinha mais a ver com saudade de casa do que com circunstâncias familiares tristes”, revelou Derksen na terça-feira no VI.

“E quando ele se acalmar, vai querer voltar e vai começar a pressionar as pessoas em casa. A opinião pública vai mudar e eles vão começar a expulsar o Fred. E o Dick não quer dar nenhuma explicação sobre isso. Acho que ele se comportou de forma escandalosa!”, resmungou Derksen.

Toda a questão foi novamente levantada na quarta-feira no programa de entrevistas. “Acabei de falar com o Dick Advocaat ao telefone e ele também não ficou muito contente com o que aconteceu ontem”, informou Genee a Derksen, que reagiu de forma bem clara. “Não me interessa nada isso!”

“Aquela observação sobre a filha dele não caiu bem. E eu consigo imaginar isso”, disse Genee, defendendo Advocaat de certa forma. Derksen, no entanto, mantém sua opinião. “Na segunda vez, houve problemas médicos com a filha dele, que eram sérios. Na primeira vez, não. Dick não estava se sentindo bem naquela época, estava com saudades de casa.”

Genee acrescenta que Advocaat e sua esposa não estavam bem, em parte devido ao falecimento de Viola Holt. Por isso, o técnico voltou para a Holanda. “Mas, na outra ocasião, ele disse: o médico me informou que seria um período muito longo e que isso não seria compatível com Curaçao. Não dá para dizer que ele tenha fugido dessa situação.”

Derksen não cede. “Estou falando da primeira vez. Na segunda vez, havia sim um motivo para partir. Se Dick vai embora duas vezes e alguém resolve seus problemas para assumir o cargo, você não deve voltar pela porta dos fundos. Ele deveria ter dito ‘não’.”

De Snor admite que deveria ter lidado melhor com toda a situação. “Você acha estranho que Fred Rutten tenha decidido ir embora depois de toda essa publicidade? Nós, em primeiro lugar, né, que grande erro cometemos. Falei longamente sobre isso ontem (terça-feira, red.) com o chefe da Corendon e ele diz que não foi nada bonito. Mas não havia outra opção, no interesse de Curaçao.”

Na opinião de Derksen, Advocaat “deveria ter agido como um adulto”. “Ele deveria ter dito naquela coletiva de imprensa: sim, pessoal, as coisas ficaram um pouco confusas e é muito triste para o Fred Rutten, que agora está pagando o pato.”

Por fim, Genee observa que Advocaat só decidiu voltar depois que Rutten realmente se demitiu. “Acho que você é o advogado do Advocaat. Essa não é a sua função. Você não vai me enganar e não vou retirar uma palavra do que disse. É uma atitude perversa do Advocaat, que prejudicou um colega. Rutten resolveu os problemas e, então, eles voltam pela porta dos fundos para o Advocaat”, afirmou Derksen.