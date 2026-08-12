Advogado de Roberto Martínez reage ao interesse da KNVB: “Se Nigel de Jong ligar, então...”

A Voetbal International entrou em contato com o advogado de Roberto Martínez e perguntou a ele sobre o suposto interesse da seleção holandesa. Segundo ele, um acordo é muito improvável.

Na noite de terça-feira, o De Telegraaf noticiou que Nigel de Jong teria conversado com Martínez em nome da KNVB sobre o cargo de técnico da seleção holandesa.

A Voetbal International então pegou o telefone e ligou para o advogado de Martínez, Jesse de Preter. Segundo ele, não há (ainda) nada em andamento.

“Se Nigel de Jong ligar, vamos conversar. Mas, tradicionalmente, a KNVB prefere um treinador holandês e, financeiramente, suspeito que as expectativas estejam muito distantes. Não vejo como isso pode virar um acordo”, declarou ele à VI.

Martínez comandou por muitos anos a geração de ouro da Bélgica, mas no período mais recente foi técnico de Portugal. Na Copa do Mundo do verão passado, ele foi eliminado de forma decepcionante nas oitavas de final pela então futura campeã mundial Espanha.

Martínez mantém uma relação próxima com Jordi Cruijff e, além disso, é adepto da filosofia de futebol de seu pai, Johan. Como transcorreram as primeiras conversas com o espanhol, por enquanto ainda não está claro.