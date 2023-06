Advogada notifica Flamengo por reintegração de Marinho ao elenco principal

Atacante foi afastado após ato de indisciplina com a comissão técnica de Jorge Sampaoli

A advogada do atacante Marinho, Mariju Maciel, notificou o Flamengo para que seja feita a reintegração imediata do atacante aos treinos com o elenco profissional. O jogador foi afastado pelo clube recentemente e está treinando num horário alternativo.

A situação acontece num momento em que Marinho, que está fora dos planos do clube, analisa propostas para definir o futuro. Conforme trouxe a GOAL, o Flamengo se acertou com o São Paulo pela transferência do atleta. No entanto, o atacante ainda não chegou a um acordo com o time paulista.

A ideia de Marinho é definir com calma o futuro, o jogador despertou o interesse de outros clubes no futebol brasileiro e duas equipes do Oriente Médio.

"O staff do atleta(Marinho) entende que o clube não pode desvalorizar o patrimônio desta maneira. Portanto, o jogador cumprirá seu contrato até que seja definido o seu futuro”, diz a nota emitida pela assessoria de imprensa do atacante.

Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. E vem treinando no Ninho do Urubu em horário alternativo ao elenco profissional. Pessoas próximas ao atacante acreditam que deste o início do ano, a diretoria rubro-negra tenta forçar uma saída.