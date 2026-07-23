As hipóteses do Al-Ittihad contratar o astro da seleção da Nigéria durante a atual janela de transferências de verão diminuíram, devido a uma proposta pouco convincente.

Relatos da imprensa haviam revelado a entrada do Al-Ittihad numa disputa com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, pela contratação do nigeriano Raphael Onyedika, médio do Club Brugge, da Bélgica, durante o atual mercado de transferências de verão.

Contudo, o jornal belga "Nieuwsblad" afirmou que a proposta apresentada pelo Al-Ittihad para a contratação do jogador nigeriano não foi convincente para a direção do Club Brugge.

Segundo revelou anteriormente o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube belga pretende receber 10 milhões de euros para aceitar a saída de Onyedika, tendo em conta que o seu contrato termina no final da próxima temporada.

O Al-Ittihad terá de melhorar a sua proposta financeira para contratar o médio nigeriano, sobretudo por estar à procura de um novo jogador para substituir o brasileiro Fabinho, cujo contrato já terminou no final da temporada passada.

Onyedika joga essencialmente na posição de médio defensivo, sendo também capaz de atuar como trinco e no eixo da defesa. Tem 25 anos e joga pelo Club Brugge desde 2022.

Desde que se juntou ao clube belga, Onyedika tornou-se uma opção regular na convocatória da seleção da Nigéria, tendo disputado com ela, desde então, 26 partidas, nas quais conseguiu marcar 3 golos e fazer uma assistência.

O nome do Al-Ittihad tem sido associado à contratação de vários jogadores na posição de médio defensivo, com destaque para o marroquino Sofyan Amrabat, astro do Fenerbahçe, e para o egípcio Marwan Attia, jogador do Al-Ahly.