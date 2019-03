Adriano ‘Imperador’ vira filme e Flamengo brinca com ‘spoilers’

Através de suas redes sociais, o Rubro-Negro incluiu uma foto do título brasileiro de 2009

Em dezembro de 2018, Adriano surpreendeu ao anunciar que a sua história seria transformada em filme e documentário. O Imperador assinou um contrato com a produtora Bananeira Filmes para a realização dos projetos.

Quem demonstrou ânimo especial com a notícia foi o . Nesta quinta-feira (14), através de suas redes sociais, o citou o filme sobre o Imperador e brincou com um ‘Spoiler’ (nome dado quando contam o que vai acontecer na história): no post, o clube da Gávea incluiu uma foto do atacante comemorando a conquista do Brasileirão de 2009.

Notícia: Adriano Imperador fecha contrato para fazer um filme sobre a sua vida.



⚠ SPOILER ⚠ pic.twitter.com/Q3lREXJjwG — Flamengo (@Flamengo) 14 de março de 2019

Além do Flamengo, Adriano foi ídolo na de Milão e teve passagens por , , , , , Miami United e . A expectativa inicial apontava que o documentário poderia estar pronto em meados de 2020.