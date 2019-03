"Adoraria treinar Mbappé", diz Zidane

Francês confirmou que gostaria de contar com o atacante do PSG, mas que está focado em terminar a temporada com o Real Madrid

Antes de encarar o no próximo sábado por , no que será sua reestreia à frente do , Zinedine Zidane concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (15) e acabou falando de Kylian Mbappé. Zizou abordou o assunto e confirmou que gostaria de contar com o camisa 7 do , mas preferiu não entrar em detalhes.

"Como sempre, adoraria treinar Mbappé, assim como todos os que são bons. Mas não o pedi ao presidente. Não é o momento de falar disso. Ele não é um jogador nosso e a temporada está em andamento. Sabemos da qualidade que Neymar e Mbappé têm, porém o que me interessa é a partida de amanhã", considerou o francês.

Confira os números entre Real Madrid e de Vigo na temporada atual de La Liga:

Em relação à contratação de Éder Militão na próxima janela de transferências, Zidane demonstrou conhecimento sobre o brasileiro, mas garante que não definirá nada em relação ao posicionamento em campo até sua chegada.

"Ele é um jogador já consolidado, muito bom, jovem e com futuro, o que é importante. Joga também de lateral, mas é um zagueiro. Vamos ver, mas é para o próximo ano. É um atleta de futuro e nos ajudará aqui", salientou.

Sobre a reestreia no Santiago Bernabéu, Zinedine garantiu que a emoção sempre existe quando entra no palco do próximo jogo.

"Estou encantado e emocionado de poder voltar ao Santiago Bernabéu. Mesmo que não seja algo novo, será diferente. Não faz falta que seja o mesmo, mas tenho muita vontade de viver outra aventura com o Real Madrid e voltar a trabalhar como treinador. Não deixei o Real de lado em nenhum momento", destacou.

O time de Madri está a 12 pontos atrás do líder, (63 pontos contra 51) e ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol.