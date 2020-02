Admirado por Neymar, Sancho segue imparável pelo Dortmund

O meia inglês voltou a ser decisivo pela sua equipe: hoje, ninguém deu mais assistências nos principais times da Europa

Jadon Sancho fez sua base no , mas já preocupado com o pouco espaço que poderia vir a ter no recheado elenco de Pep Guardiola, optou por uma transferência para o em 2017. E não tem motivos para se arrepender desde então.

O meia inglês, de apenas 19 anos, soube aproveitar bem a fama dos aurinegros em desenvolver grandes talentos. Tanto, que hoje está na mira de , e – que disputam quem conseguirá repatriar o jogador para a Premier League.

A atual temporada já pode ser considerada a melhor da curta carreira de Sancho, até o momento, no futebol profissional. Nesta sexta-feira (14), em duelo contra o Eintracht , válido pela 22ª rodada da alemã, o meia voltou a ter atuação de destaque: fez um gol, o 16º nesta temporada, e ainda deu uma assistência na vitória por 4 a 0 (que também teve tentos de Piszczek, Haaland e Raphael Guerreiro).

Em 30 jogos disputados, Sancho participou diretamente em 32 gols. Além do já citado número de vezes em que estufou as redes, o inglês também contabiliza 16 assistências. Considerando jogadores que atuam nos principais campeonatos da Europa, ninguém é mais garçom do que Jadon – que está empatado com Di María, do , e Kevin De Bruyne, do City.

Portanto, não chega a surpreender que, na opinião de Neymar, Sancho será um dos jogadores mais difíceis que o PSG terá de lidar no duelo de terça-feira (14), o de ida nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

“O Borussia Dortmund tem jogadores que podem fazer a diferença. Gosto muito de ver o Jadon Sancho jogar, é um ótimo jogador com grandes qualidades", disse Neymar para a Sky Sports. "Eles têm uma equipa cheia de jogadores de qualidade, mas têm um especial, que é novo mas é muito bom", finalizou, referindo-se a Sancho.