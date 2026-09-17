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Renuka Odedra
Traduzido por

adidas revela explosivo novo pack de chuteiras Final Rush

CULTURE

Jude Bellingham e Aitana Bonmati têm novas chuteiras.

A adidas lançou oficialmente sua mais nova linha de chuteiras, o pack "Final Rush", que renova suas icônicas linhas F50 e Predator com novas combinações de cores ousadas antes da nova temporada de futebol. O lançamento dá continuidade à campanha "Chaos vs Control" da marca, colocando velocidade explosiva diretamente contra precisão tática.

Principal destaque em controle para os jogadores, a Predator Elite FT chega com cabedal preto elegante, destacado pelas clássicas Três Listras brancas e detalhes vibrantes em verde-menta. Feita sob medida para meio-campistas e armadores que ditam o ritmo do jogo, a nova Predator combina estética clássica com tecnologia de alto desempenho.

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Ela conta com cabedal leve em malha NANOSTRIKE+ com elementos de grip integrados, língua dobrável de inspiração nostálgica para uma superfície limpa de chute e solado STRIKEFRAME combinado com a tecnologia POWERSPINE para maximizar potência e estabilidade ao mudar o rumo de uma partida.

Para os velocistas que buscam causar estragos no terço final, a renovada F50 Elite inverte a proposta com um design chamativo em verde-elétrico, listras escuras, detalhes em amarelo e um acabamento iridescente distinto no solado.

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Desenvolvida para pura aceleração e imprevisibilidade, a chuteira utiliza cabedal FIBERTOUCH combinado com textura 3D SPRINTWEB para garantir controle total da bola em velocidade máxima. Na parte inferior, uma língua em túnel CompressionFit fixa o pé, enquanto o solado SPRINTFRAME 360 oferece tração explosiva em múltiplas direções.

Espere ver a elite do futebol estreando o pack imediatamente em campo, com Lamine Yamal e Ousmane Dembélé calçando a F50 para soltar a velocidade, enquanto Jude Bellingham e Pedri vestem a Predator para ditar o jogo.

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Compre: pack de chuteiras adidas Final Rush

O pack Final Rush, que também inclui novas atualizações de cores para as linhas F50 Sparkfusion e Copa, está disponível na adidas e em varejistas selecionados.

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