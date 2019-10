Adeus time banana: Jesus transforma o Flamengo em bicho papão

"Hoje o Fla tem uma equipe forte mentalmente e nas atitudes. Acabou se tornando um abacaxi difícil de descascar pelos adversários"

Por Bruno Guedes - @brguedes

Nos últimos anos o sofreu em diversas retas finais de competições por conta da falta de ímpeto para decidir. O comentarista Mauro Cézar Pereira cunhou o apelido "time banana" para isto. Agora, com Jorge Jesus, Flamengo se impõe a qualquer adversário dentro ou fora de casa. E se transformou em um bicho papão.

Na Libertadores de 2017, quando foi eliminado pelo , o não segurou a pressão nos momentos finais da partida e deixou escapar a classificação. Um vexame homérico. Repetiu o erro em diversas ocasiões, como nas finais da Copa do e Sul-Americana. Além de deixar o título fugir em 2018, no Brasileirão. Um time que quando exigido, falhava. Time sem atitude, sem vontade, banana.

Com a chegada do Jorge Jesus, sem os vícios do arcaico futebol do Brasil, isso mudou. Agora tenta se impor em qualquer jogo. O Flamengo joga de forma não só equilibrada taticamente, como forte psicologicamente. Sua imposição técnica e tática colocam os adversários contra as cordas e buscam sempre a concentração. A busca é pela vitória sempre e não importa quem está do outro lado.

Junta-se a isso a experiência do elenco. Com atletas de muitas rodagens e decisões mundo afora, casos de Rafinha, Filipe Luis, Mari e Diego Alves, a equipe ganhou um esqueleto mental fortíssimo para sempre manter focado o resultado do jogo. Mesmo ganhando, nunca muda a chave e continua buscando o gol. Foi assim que eliminou o Inter fora de casa, atropelou o e ganhou da excelente equipe do mesmo sendo pressionado.

🇧🇷⚽ TOCA A MÚSICA!!! Veja a narração dos gols entre e Flamengo na partida de ontem pela #LibertadoresFOXSports na voz de João Guilherme! Será que a música vai tocar mais vezes na próxima partida, torcedor? pic.twitter.com/WtYNpR17v1 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) October 3, 2019

A prova desse novo momento do Flamengo é vista justamente nas falhas. Contra o Grêmio, nos minutos finais da partida, o time se desconcentrou por questões de segundos e levou o gol. Muito superior na partida, esperou demais por uma decisão do árbitro de parar a partida, ou os jogadores tricolores colocarem a bola pra fora, mas sofreu o empate. Um descuido que Jesus abordou em coletiva e será alvo de reparação para o futuro.

O time banana foi colocado no liquidificador. Hoje o Flamengo tem uma equipe forte mentalmente e nas atitudes. Acabou se tornando um abacaxi difícil de descascar pelos adversários. E os méritos são do Jorge Jesus, que não se escora em muletas e vícios de um futebol que ficou para trás.