AD: “Jordi Cruijff informa ao novo contratado que ele já pode deixar o Ajax”

O retorno de Kasper Dolberg ao Ajax pode ficar limitado a apenas uma temporada, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta sexta-feira. De acordo com o jornal, o atacante dinamarquês recebeu más notícias do diretor técnico Jordi Cruijff.

No verão passado, o Ajax concretizou o retorno do “IJskonijn” ao pagar dez milhões de euros ao Anderlecht. O atacante foi contratado no último dia da janela de transferências e deveria fazer esquecer Brian Brobbey, que havia se transferido para o Sunderland.

As expectativas eram altas em relação ao dinamarquês, que já havia jogado pelo time de Amsterdã entre 2015 e 2019 e certamente impressionou em suas primeiras temporadas. Dolberg teve que enfrentar a concorrência de Wout Weghorst.

Sob o comando de Fred Grim, o atacante ainda jogava regularmente, mas desde a chegada de Oscar García, seus minutos em campo diminuíram e Dolberg tem que se contentar cada vez mais com participações como reserva sob o comando do técnico espanhol. Isso parece estar relacionado principalmente ao estilo de jogo. Cruijff parece ter em mente um estilo de jogo de alta pressão, inclusive para a próxima temporada.

Segundo John Inan, do Algemeen Dagblad, a segunda passagem de Dolberg ficará, portanto, limitada a uma temporada, pelo menos se depender de Cruijff. “Se depender de Jordi Cruijff, não”, escreve Inan sobre a questão de saber se a segunda passagem de Dolberg durará, de fato, vários anos. “O novo diretor técnico já lhe deu a entender que ele pode procurar outro clube. A explicação: ‘Dolberg não se encaixa no estilo de jogo.’”

García já havia indicado anteriormente que Dolberg não se encaixa totalmente no seu estilo de jogo, especialmente no que diz respeito à pressão. “Suas qualidades se destacam mais com a bola do que sem ela”, afirmou García. Por isso, o espanhol preferiu Don-Angelo Konadu em sua primeira partida, contra o Sparta Rotterdam, e tinha seus motivos para isso. “Dolberg é bom com a bola, consegue segurá-la e combinar jogadas, mas com Konadu pudemos manter a pressão em alta intensidade”, disse o técnico na época.

Embora Dolberg mostre regularmente suas qualidades no jogo coletivo, ele nem sempre consegue encontrar o gol. Em 34 partidas, ele marcou dez vezes, das quais apenas três na Eredivisie. O contrato do jogador, que já disputou 56 partidas pela seleção dinamarquesa, vai até o verão de 2029.