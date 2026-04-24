Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kasper DolbergImago
Daily Loos

Traduzido por

AD: “Jordi Cruijff informa ao novo contratado que ele já pode deixar o Ajax”

Mercado da bola
Ajax
K. Dolberg

O retorno de Kasper Dolberg ao Ajax pode ficar limitado a apenas uma temporada, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta sexta-feira. De acordo com o jornal, o atacante dinamarquês recebeu más notícias do diretor técnico Jordi Cruijff.

No verão passado, o Ajax concretizou o retorno do “IJskonijn” ao pagar dez milhões de euros ao Anderlecht. O atacante foi contratado no último dia da janela de transferências e deveria fazer esquecer Brian Brobbey, que havia se transferido para o Sunderland.

As expectativas eram altas em relação ao dinamarquês, que já havia jogado pelo time de Amsterdã entre 2015 e 2019 e certamente impressionou em suas primeiras temporadas. Dolberg teve que enfrentar a concorrência de Wout Weghorst.

Sob o comando de Fred Grim, o atacante ainda jogava regularmente, mas desde a chegada de Oscar García, seus minutos em campo diminuíram e Dolberg tem que se contentar cada vez mais com participações como reserva sob o comando do técnico espanhol. Isso parece estar relacionado principalmente ao estilo de jogo. Cruijff parece ter em mente um estilo de jogo de alta pressão, inclusive para a próxima temporada.

Segundo John Inan, do Algemeen Dagblad, a segunda passagem de Dolberg ficará, portanto, limitada a uma temporada, pelo menos se depender de Cruijff. “Se depender de Jordi Cruijff, não”, escreve Inan sobre a questão de saber se a segunda passagem de Dolberg durará, de fato, vários anos. “O novo diretor técnico já lhe deu a entender que ele pode procurar outro clube. A explicação: ‘Dolberg não se encaixa no estilo de jogo.’”

Eredivisie
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Ajax crest
Ajax
AJX

García já havia indicado anteriormente que Dolberg não se encaixa totalmente no seu estilo de jogo, especialmente no que diz respeito à pressão. “Suas qualidades se destacam mais com a bola do que sem ela”, afirmou García. Por isso, o espanhol preferiu Don-Angelo Konadu em sua primeira partida, contra o Sparta Rotterdam, e tinha seus motivos para isso. “Dolberg é bom com a bola, consegue segurá-la e combinar jogadas, mas com Konadu pudemos manter a pressão em alta intensidade”, disse o técnico na época.

Embora Dolberg mostre regularmente suas qualidades no jogo coletivo, ele nem sempre consegue encontrar o gol. Em 34 partidas, ele marcou dez vezes, das quais apenas três na Eredivisie. O contrato do jogador, que já disputou 56 partidas pela seleção dinamarquesa, vai até o verão de 2029.

Publicidade