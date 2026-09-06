Acordo iminente: Al-Ittihad se aproxima de fechar contratação estrondosa

O Al-Ittihad dá os últimos retoques em um negócio que pode mudar a estrutura do elenco na atual temporada, depois de o clube ter se aproximado de fechar uma nova contratação que reúne experiência, qualidade e capacidade de atuar em mais de uma função dentro de campo, em um movimento que pode conceder ao "Decano" um reforço importante antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiya", o holandês Georginio Wijnaldum passa atualmente por exames médicos e, caso os conclua com sucesso, assinará oficialmente com o Al-Ittihad em uma transferência gratuita, retornando à Roshn Saudi League por uma nova porta após sua saída do Al-Ettifaq.

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A contratação de Wijnaldum representa uma opção atraente para o Al-Ittihad, especialmente porque o jogador conhece bem o ambiente do futebol saudita e já havia deixado sua marca clara durante sua passagem pelo Al-Ettifaq, que se estendeu por três temporadas, nas quais se apresentou de forma sólida tanto no aspecto técnico quanto no físico.

Durante seu período no Al-Ettifaq, Wijnaldum provou sua capacidade de desempenhar mais de uma função dentro do sistema, não se limitando a jogar como meio-campista, mas aparecendo também em posições ofensivas mais avançadas, entre elas o papel de falso nove, aproveitando sua experiência e sua capacidade de se movimentar entre as linhas e chegar à área.

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O jogador holandês disputou 101 partidas com a camisa do Al-Ettifaq, nas quais conseguiu marcar 38 gols e dar 17 assistências, participando diretamente de 55 gols, números que refletem o tamanho do impacto que deixou durante os três anos em que passou pelo clube.

Apesar de Wijnaldum ter deixado o Al-Ettifaq no início da atual temporada, após o fim de seu contrato, sua experiência anterior na Roshn Saudi League lhe confere uma vantagem importante na transferência para o Al-Ittihad, já que ele não precisará de um longo período de adaptação ao ambiente da competição ou à natureza da disputa, o que pode ajudá-lo a entrar rapidamente nos planos da comissão técnica.