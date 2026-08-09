Acordo final: Wydad se aproxima de contratação jordaniana

O Wydad Athletic Club chegou a um acordo definitivo com o volante jordaniano Nizar Al-Rashdan, preparando o caminho para sua integração oficial ao elenco da equipe rubra durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar a profundidade do plantel antes do início das competições continentais e locais.

Aos 27 anos, Al-Rashdan é considerado um dos jogadores com ampla experiência nos meios futebolísticos asiático e do Golfo, tendo passado por múltiplas experiências em seis clubes diferentes ao longo dos últimos cinco anos, que incluíram os campeonatos iraquiano, jordaniano, emiradense, bareinita e catariano.

A trajetória do jogador internacional foi marcada por transferências rápidas entre vários clubes, tendo defendido as cores do Newroz do Iraque, do Al-Faisaly da Jordânia, do Al-Emirat dos Emirados Árabes Unidos, do Al-Khaldiya do Bahrein, do Al-Zawraa do Iraque, até chegar à sua última passagem pelo Qatar Sports Club do Catar, antes de rumar para sua primeira experiência no futebol marroquino.

As passagens de Al-Rashdan pelos clubes anteriores caracterizaram-se pela relativa brevidade, já que seus períodos mais longos não ultrapassaram os 6 meses em 3 clubes distintos — Al-Faisaly, Al-Emirat e Qatar —, enquanto permaneceu apenas 4 meses no Newroz do Iraque, em uma trajetória profissional que reflete seu contínuo desejo de buscar novos desafios.

O Wydad Athletic Club será a sétima parada na carreira profissional de Al-Rashdan, em uma nova aposta da diretoria da equipe rubra em ampliar as opções disponíveis à comissão técnica, especialmente diante da acirrada disputa prevista nas diversas frentes locais e continentais durante a próxima temporada.