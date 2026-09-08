A revista France Football, em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), deu início nesta terça-feira ao anúncio da lista oficial dos candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026, considerada o prêmio mais importante e valioso do mundo do futebol, após uma temporada excepcional marcada por uma disputa acirrada entre os craques da modalidade tanto no plano coletivo quanto no individual.

O anúncio da lista final chega após meses de acompanhamento e avaliação do desempenho dos jogadores em seus clubes e seleções, já que o prêmio se baseia no que os atletas apresentaram ao longo da temporada encerrada, seja em termos de títulos conquistados, números individuais ou impacto técnico dentro de campo.

A temporada passada testemunhou diversos acontecimentos marcantes, seja no âmbito das competições nacionais das grandes ligas europeias, seja na Liga dos Campeões, além da Copa do Mundo de 2026, o que tornou a corrida pela Bola de Ouro deste ano uma das mais empolgantes dos últimos anos, diante do brilho de um grande número de craques e das atuações notáveis que apresentaram.

As contas oficiais do prêmio começaram a anunciar gradativamente os nomes dos candidatos à prestigiada honraria, e vamos mantê-los atualizados com os nomes assim que forem divulgados.

O início do anúncio veio com o prêmio de melhor clube na categoria feminina, e a organização revelou a primeira candidata, o Barcelona, campeão de LaLiga e da Liga dos Campeões, que disputa com o vice-campeão da Champions League Bayern de Munique, o inglês Manchester City e o francês Lyon.

Chegou agora a hora de anunciar o prêmio de melhor equipe masculina, e o começo é com o Arsenal, campeão da Premier League e vice-campeão da Liga dos Campeões, que disputa com o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, o norueguês Bodø/Glimt, o brasileiro Flamengo e o francês Paris Saint-Germain.

Já na categoria de melhor treinador do mundo para equipes femininas, disputam os seguintes nomes: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (seleção do Japão), Pere Romeu (Barcelona) e Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Os espanhóis dominaram as indicações na categoria de melhor treinador do mundo para equipes masculinas, com a presença do quinteto formado por Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção da Espanha), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), além do belga Vincent Kompany (Bayern de Munique).

Ficaram de fora grandes nomes como o alemão Hansi Flick, o espanhol Pep Guardiola e os argentinos Diego Simeone e Lionel Scaloni.



A Bola de Ouro é concedida anualmente ao melhor jogador do mundo, com base na votação de um comitê de jornalistas esportivos que representam diversos países do mundo, sendo o vencedor escolhido de acordo com vários critérios, com destaque para o desempenho individual e coletivo, o espírito esportivo e a consistência de nível ao longo de toda a temporada.

A cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro está prevista para o dia 26 de outubro de 2026, na capital inglesa, Londres, pela primeira vez na história do prêmio, ocasião em que será anunciado o vencedor da Bola de Ouro, além da revelação dos vencedores das demais premiações individuais, como o prêmio Yashin de melhor goleiro e o prêmio Kopa de melhor jogador jovem, somados ao prêmio de melhor treinador, melhor clube e diversas outras honrarias.

A Bola de Ouro desperta grande interesse mundial todos os anos, por ser o principal parâmetro para coroar o melhor jogador do mundo, em meio a um amplo acompanhamento do público e da imprensa, especialmente com o acirramento da disputa entre os principais craques do futebol pela conquista do prêmio mais cobiçado no plano individual.

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