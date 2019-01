Acidente de avião de Emiliano Sala: buscas foram suspensas

O acidente aéreo envolvendo o jogador Emiliano Sala teve suas buscas interrompidas nesta terça-feira (22).

A aeronave que sobrevoava o Canal da Mancha continua desaparecida, e a polícia de Guernsey anunciou que as buscas foram suspensas às 15h de Brasília e 17h no horário local, mas serão retomadas ao amanhecer desta quarta-feira (23).

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight.