Achraf Hakimi toma uma medida drástica após decisão em caso de estupro

Achraf Hakimi vai recorrer à Suprema Corte contra a decisão que o obriga a comparecer em breve perante o tribunal na França. O zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção marroquina é acusado de estupro em fevereiro de 2023. Hakimi afirma ser inocente.

O caso tem origem em um incidente ocorrido em fevereiro de 2023, quando uma jovem se apresentou em uma delegacia de polícia em Nogent-sur-Marne. Ela alegou ter sido vítima de abuso sexual na residência do jogador de futebol em Boulogne-Billancourt, um subúrbio de Paris.

Embora inicialmente ela não tenha prestado queixa formal, o Ministério Público iniciou uma investigação devido à gravidade das acusações.

Essa investigação durou alguns anos. Agora, o Tribunal de Apelação decidiu definitivamente que há provas suficientes para dar início imediato a um processo penal completo, no tribunal.

O advogado do zagueiro marroquino confirmou na sexta-feira à agência de notícias Reuters que Hakimi e sua defesa vão recorrer novamente da decisão junto ao Tribunal de Cassação, a mais alta instância judicial da França.

O jogador do PSG sempre negou veementemente as acusações. Recentemente, ele se pronunciou no X sobre a notícia de que deverá comparecer ao tribunal. “Optei por permanecer em silêncio durante anos. Achei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na justiça garantiria que as decisões corretas fossem tomadas.”

Além disso, ele escreveu que foram espalhadas inverdades. “Hoje está sendo contada uma história que não é a minha, às custas da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Esperei por esse processo desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente poderei fazer minha voz ser ouvida.”