A busca por um novo técnico para a seleção da Holanda ainda segue movimentando os debates. Arnold Bruggink espera que a KNVB apareça com um nome estrangeiro e surpreendente, disse ele neste sábado no VriendenLoterij Eretribune da ESPN.

Já faz um mês que Ronald Koeman anunciou que deixaria o cargo de técnico da seleção. Até agora, porém, ainda não foi nomeado um sucessor por Nigel de Jong, diretor de futebol de elite da KNVB.

“Acho que está demorando demais”, afirmou Ronald Waterreus. “Qualquer próximo técnico da nossa seleção sabe que nunca foi a primeira opção e que, na verdade, vai acabar sentindo um pouco a falta do respaldo da direção técnica da federação. Porque, caso contrário, já o teriam nomeado muito antes.”

“Todo mundo sabia que Ronald Koeman iria parar. Não há ninguém neste estúdio que tenha pensado que Koeman continuaria depois da Copa do Mundo. Então dava para ter feito um trabalho prévio um pouco antes, para ver quem poderia eventualmente ser um candidato adequado.”

No momento, principalmente dois nomes são mencionados como opções: Michael Reiziger e Louis van Gaal. “Isso não vai acontecer”, acredita Bruggink. “Não acredito nem um pouco nisso. O que eu acho muito forte nele (De Jong, red.) é que ele não tem nenhuma ponte com a imprensa. Isso fica claro em tudo. Nada vaza.”

“Acho que ele vai aparecer com um estrangeiro, alguém que ninguém espera. Mas realmente não saberia te dizer quem. Não parece muito isso? Porque você não ouve nada.”

Waterreus pegou esse gancho: “Aliás, isso eu acho muito forte: não se ouve nada. Assim, também não pode haver ruído na linha. É preciso dar a eles a chance de aparecer com alguma coisa. E quem vier merece todos os créditos que nós pudermos dar a ele.”

“O fato de nada vazar pode significar que daqui a pouco eles apareçam com uma grande surpresa e que todos nós fiquemos de boca aberta e digamos: ah, merda, nisso a gente ainda não tinha pensado”, concluiu Waterreus.