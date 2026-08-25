Acabou o pesadelo: Paris Saint-Germain dispensa seu "indesejado" de graça

O Paris Saint-Germain, campeão da Europa, decidiu pôr fim a uma longa novela de lesões e empréstimos, tomando a decisão definitiva de encerrar de vez sua relação com o português Renato Sanches, mesmo que isso lhe custe uma saída de graça.

Apesar de o contrato do meio-campista português se estender até junho de 2027, a direção do clube parisiense decidiu abrir as portas para sua saída sem custos durante o mercado atual, assim que ele chegar a um acordo com um novo clube.

Segundo revelou o site francês "Foot Mercato", essa medida visa facilitar sua saída definitiva e encerrar a série de empréstimos vividos pelo jogador nos últimos anos, que o transformaram de uma promessa em um peso na folha do clube.

Sanches havia retornado a Paris neste verão após o fim de seu empréstimo ao Panathinaikos, da Grécia, onde disputou 24 partidas na temporada passada, 12 delas como titular, marcou um gol e deu uma assistência, e conseguiu em grande parte recuperar sua forma física, apesar de ausências intermitentes por causa de lesões.

Durante o período de preparação atual, o jogador participou dos treinamentos do Paris Saint-Germain normalmente, sem registrar quaisquer recaídas físicas, mas isso não foi suficiente para convencer a comissão técnica e a direção a lhe dar uma nova chance, depois de ter saído completamente dos planos futuros do projeto parisiense.

Apesar de tudo, o Menino de Ouro de 2016 ainda se apega ao seu sonho europeu, tendo Sanches recusado ofertas tentadoras de clubes da Arábia Saudita, do Brasil e da liga norte-americana, preferindo buscar um projeto esportivo de verdade que lhe dê a chance de jogar com regularidade e recuperar o brilho com que chamou a atenção no Benfica, no Bayern de Munique e no Lille.

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E não esperou muito, pois as ofertas começaram a se suceder: os italianos do Torino, os alemães do Union Berlin, e os ingleses do Ipswich Town e do Hull City demonstraram interesse em sua contratação, além de dois clubes da liga francesa que estudam a possibilidade de se mexer para salvar sua carreira, que passou por grandes escalas, do Benfica ao Bayern de Munique, passando por Swansea, Lille e Roma, antes de sua chegada a Paris em 2022.