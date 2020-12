Acabou o amor entre Papu Gómez e a Atalanta: argentino quer Milan ou Inter

O meia se recusou a seguir ordens do técnico Gian Piero Gasperini e deve deixar o clube de Bérgamo

Se dizem que tudo o que é bom acaba, a situação atual envolvendo o meia Alejandro “Papu” Gómez com a seria mais um bom exemplo para atestar a máxima. O argentino de 32 anos não é Messi, mas bem que pode ser considerado o maior jogador a já ter vestido a camisa de um clube. Neste caso, a maglia dos Nerazzurri de Bérgamo, não o . E se no início desta temporada a recusa por uma proposta milionária para jogar na indicava a renovação dos votos de amor, nesta relação que vem desde 2014, meses depois a situação mudou completamente.

Segundo informações obtidas pela Goal, Papu Gómez pediu para sair da Atalanta e já sabe onde quer dar os próximos passos: em Milão, bem perto de Bérgamo. ou ? Está parece ser a única dúvida até o presente momento. Mas o que explica esta vontade do habilidoso meia em deixar um clube onde foi tão influente, tendo momentos históricos e com mata-mata de no horizonte? Esta tempestade começou no início deste dezembro de 2020, no intervalo da partida contra o Midtjylland, pela fase de grupos da máxima competição europeia.

A Atalanta perdia por 1 a 0 para os noruegueses, e na área técnica Gian Piero Gasperini pedia para o seu cerebral meia mudar de posição, passando a atuar pelo lado direito do campo – como Papu havia atuado na primeira temporada do time sob o comando de Gasperini. O argentino ignorou as instruções e o vestiário do clube foi palco de uma grande discussão no intervalo. Gasperini sacou Papu Gómez e os italianos arrancaram o empate na segunda etapa. O jogador voltou a entrar em campo na partida decisiva contra o , que sacramentou a classificação dos bergamascos às oitavas de final da Champions League, mas as coisas já não seriam mais as mesmas.

Papu Gómez passou a não ser nem mesmo relacionado para ficar no banco em alguns jogos (não enfrentará o , nesta quarta-feira) e quando esteve entre os reservas antes do empate por 1 a 1 contra a Juventus, o argentino foi flagrado cantando o hino do time adversário nas cadeiras do Allianz Stadium. Em suas redes sociais, Papu se comunicou aos torcedores da Atalanta e garantiu que em pouco tempo irá contar os motivos que levaram a este aparente caminho de despedida.

“Queridos torcedores, estou escrevendo para vocês daqui porque não tenho outros meios para me defender ou conversar com vocês”, escreveu em seu Instagram. “Eu só quero falar para vocês o seguinte: quando eu sair vocês saberão a verdade sobre tudo. Vocês me conhecem bem: vocês sabem quem eu sou. Amo vocês, de seu capitão”.

“Algumas situações precisam ser compreendidas”, Gasperini disse antes do empate contra a Juventus. “Está sendo difícil usar a função de tuttocampista que o Papu desempenhou pelas últimas duas temporadas. Não por minha causa, mas por causa do time. De qualquer maneira, é preciso haver confiança e boa-vontade, caso contrário tudo fica muito complicado. Eu não sei como vamos superar esta situação”, completou.

Pelo visto não há uma solução.

Além de Inter e Milan, e também estariam interessadas no argentino.