Acabou a espera! Gabigol faz seu primeiro gol pelo Flamengo

O camisa 9 balançou as redes do Americano, neste domingo (24), dentro do Maracanã

Após uma espera considerada longa, pela expectativa gerada, Gabigol enfim estufou as redes com a camisa do Flamengo. O camisa 9 fez o terceiro gol do Rubro-Negro sobre o Americano, domingo (24), na primeira rodada da Taça Rio.

O lance teve participação também de Arrascaeta, que deu o passe para o atacante chutar forte e ainda contar com leve desvio do adversário antes de estufar as redes no Maracanã.

Quem também pôde comemorar é Vitinho. O atacante fez, pela primeira vez desde a sua chegada à Gávea, dois gols em uma única partida.

