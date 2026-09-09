Após 21 anos de glória, a era pós-Lionel Messi tornou-se uma realidade concreta que abala as estruturas da seleção argentina. A primeira partida da Pulga com a seleção de seu país foi em agosto de 2005, num amistoso diante da seleção da Hungria.

Uma era dourada chegou ao fim, e uma reestruturação sem precedentes começou dentro do vestiário da Albiceleste. A primeira de suas decisões foi chocante: o zagueiro do Atlético de Madrid Cristian Romero é o novo capitão da seleção argentina.

O fim de uma era e o começo de outra

A aposentadoria de Lionel Messi da seleção representa o encerramento de uma era em que a seleção argentina dominou o mundo do futebol, mas, ao mesmo tempo, abre as portas para o maior desafio que a equipe enfrenta nos últimos anos: reconstruir sua liderança dentro de campo e manter seu nível competitivo.

O jornal argentino "tyc sports" revelou, citando fontes internas da seleção, que a decisão não foi tomada de última hora, mas já estava sendo planejada antes do início da última Copa do Mundo, quando Romero havia sido nomeado terceiro capitão, atrás de Messi e Nicolás Otamendi, que deixaram a seleção após o último Mundial.

Por que Romero e não Emiliano Martínez?

O técnico Lionel Scaloni tomou uma decisão ousada ao nomear o jogador de 28 anos, formado na academia do Belgrano, como capitão desta equipe, preferindo-o a nomes de peso como Emiliano Martínez, ex-capitão na escalação do treinador argentino, e Nicolás Tagliafico.

O zagueiro do Atlético de Madrid assumirá o papel de capitão no vestiário e será o responsável por liderar a equipe em campo no próximo período, ressaltando-se que ainda não foi confirmado se o próprio Scaloni continuará nesse cargo em 2027, já que ele ainda negocia a renovação de seu contrato com a Federação Argentina.

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Os amistosos de setembro, cujos adversários serão anunciados nesta semana, não serão as primeiras partidas de Cristian Romero como capitão, pois ele já vestiu a braçadeira de capitão três vezes nos 58 jogos que disputou pela Argentina, todos sob o comando de Scaloni.

Sua primeira braçadeira foi no ano passado, numa partida fora de casa contra o Chile pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, que terminou com vitória da Argentina por 1 a 0. Ele repetiu esse feito num amistoso contra a Venezuela em outubro, e vestiu a braçadeira de capitão recentemente na vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia em março passado.

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