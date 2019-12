Botafogo acerta contratação de peruano Lecaros; conheça o jogador

Jovem de 20 anos é uma das revelações do Campeonato Peruano e chega com um contrato de dois anos

O segue na tentativa de montar um time competitivo com pouco investimento. Apostando na criatividade, o Alvinegro voltou os olhos para o mercado sul-americano e fechou a contratação de Alexander Lecaros. O meia de 20 anos é uma das revelações do futebol peruano e chega sem custos, já que havia encerrado seu contrato com o em novembro e vai assinar um contrato de dois anos.

Lateral de origem, Lecaros se deslocou para a ponta esquerda, onde conseguiu destaque no por ser um jogador rápído e bem vertical. Ele, no entanto, também pode atuar pelo lado direito. Veloz, Lecaros tem facilidade e sempre busca o um contra um. Disputou 28 jogos nesta temporada, sendo 23 como titular.

O ponto fraco de Lecaros é a pontaria: ele anotou apenas um gol com a camisa do Real Garcilaso este ano. Além disso, ele precisa melhorar sua forma física. Lecaros teve suas melhores atuações na altitude de Cusco, onde está acostumado a jogar e onde os adversários costumam sofrer devido ao ar rarefeito.