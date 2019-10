Abraçado por Thiago e lua de mel com Kovac: Coutinho em casa no Bayern

Titular e destaque nos dois últimos jogos, brasileiro sabe que clube alemão já sonha com a sua permanência em definitivo

Foram apenas seis jogos disputados pelo de Munique, mas Philippe Coutinho já está em casa na Alemanha. Não tardou a assumir o papel de titular, sendo decisivo nas duas últimas vitórias, contra Colônia e Paderborn, e na mesma velocidade conquistou a confiança de todo o grupo.

Referência do clube bávaro, Thiago Alcântara, sabe a Goal, tem papel fundamental na rápida adaptação de Coutinho, que está emprestado pelo até o fim da temporada. O brasileiro naturalizado espanhol abraçou o novo companheiro desde o primeiro dia. Estão sempre juntos nos treinos e também fora de campo.

Também com passagem pelo Barça, Thiago tem a liberdade de, por exemplo, discutir com a comissão técnica o desempenho do novo camisa 10. Foi ainda o responsável por integrar o reforço ao elenco recheado de veteranos de peso, como Thomas Muller e Robert Lewandowski, que, aliás, não escondem internamente a satisfação com a postura ofensiva da equipe.

Niko Kovac é outro que está entusiasmado com o início de trajetória de Philippe Coutinho no futebol alemão. Na vitória por 3 a 2 sobre o Paderborn, inclusive, reuniu os jogadores no vestiário e destacou veementemente a atuação do brasileiro, que deu uma assistência (para Serge Gnabry) e marcou um gol.

Coutinho, curiosamente, não foi um pedido de Kovac. O treinador croata, vale ressaltar, sempre fez questão da chegada de Leroy Sané, que acabou por seguir no , e de Ivan Perisic, que, por sua vez, foi mesmo contratado do . Ainda assim, prontamente aceitou receber o jogador de 27 anos que estava na lista de negociáveis do Barcelona e, na verdade, foi oferecido ao Bayern.

Nos bastidores, a aquisição em definitivo de Philippe Coutinho, que já fala em ficar por mais tempo e fazer história no clube, ainda não é discutida de forma concreta. Existe, sim, o interesse na permanência, mas até o momento não há qualquer tipo de movimentação para exercer a opção de compra estipulada em 120 milhões de euros (R$ 544 milhões).