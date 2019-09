O imprevisível Philippe Coutinho do sucesso previsível no Bayern

Com um futebol típico para triunfar no futebol alemão, craque brasileiro 'já está fazendo a diferença'

Um drible desconcertante no primeiro gol, uma assistência e um gol de pênalti. O de Munique pôde desfrutar na goleada por 4 a 0 em cima do Colônia no último fim de semana de um Philippe Coutinho que o infelizmente quase não viu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Nas palavras de Niko Kovac, o recém-chegado brasileiro, que fez apenas cinco jogos, "já está fazendo a diferença". Para Pavard, o companheiro é um "pequeno mágico". Elogios que, sinceramente, não surpreendem.

O Bayern é a cara de Coutinho. Joga um futebol muito tático e ofensivo. Ter raciocínio rápido é fundamental para triunfar no time bávaro. Agilidade, como bem sabemos, é o que não falta para o habilidoso meia-atacante.

Mais artigos abaixo

Lewandowski, que durante anos brilhou ao lado de Robben e Ribéry, talvez tenha definido na perfeição a atual importância do craque emprestado pelo Barça: "Somos mais imprevisíveis agora".

Uma positiva imprevisibilidade apenas na forma de jogar, é óbvio. Porque o sucesso de Philippe Coutinho na era previsível. Pelo menos para mim.