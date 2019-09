Coutinho volta a decidir pelo Bayern e já iguala marca que teve no Barcelona

O camisa 10 fez gol e deu mais uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Paderborn

Philippe Coutinho mais uma vez foi decisivo pelo de Munique, e vai mostrando que a mudança para o gigante alemão foi a melhor escolha possível depois de uma passagem decepcionante pelo – com quem ainda tem contrato.

Neste sábado (28), o camisa 10 voltou a balançar as redes e também comandou as ações de ataque no time treinado por Niko Kovac. Aos 15 minutos, deu uma belíssima assistência para Serge Gnabry abrir a contagem, fora de casa, sobre o Paderborn. Já no segundo tempo, fez o 2 a 0 que deixaram a situação mais tranquila antes de Proger diminuir para 2 a 1. Lewandowski fez o terceiro para os bávaros e os donos da casa ainda conseguiram diminuir no fim. No apito final, o 3 a 2 deixou o gigante de Munique na liderança da , com 14 pontos somados em seis rodadas.

Atuando centralizado, mas caindo muito pela ponta-esquerda (como fazia em seus melhores momentos) Coutinho já soma dois gols e o mesmo número de assistências em seis jogos disputados no Campeonato Alemão. Em pouco tempo, já conseguiu ser tão garçom quanto havia sido em toda a temporada passada na , onde somou apenas dois passes para gol em 34 partidas.

Mais solto, confortável, e longe da pressão e expectativa que o envolviam no Camp Nou, aos poucos o carioca vai retornando ao seu melhor.