Abel Braga no Fluminense: todos os títulos e retrospecto histórico do técnico no Tricolor

Abel Braga é um nome histórico no Fluminense. O atual treinador do tricolor também atuou pelo clube carioca em seus tempos de jogador, e acumula passagens marcantes pelo time das Laranjeiras.

Com seu retorno confirmado no meio de dezembro passado, "Abelão" é uma das esperanças da torcida para a temporadas de 2022, que tem a disputa da Libertadores como um de seus destaques.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas quais são os números históricos de Abel Braga no Flu? Confira o levantamento completo do histórico do treinador no gigante carioca.

O retrospecto de Abel Braga no Fluminense

Como treinador, Abel Ferreira dirigiu o Fluminense 337 vezes, ocupando a posição de segundo técnico com mais partidas pelo clube, atrás apenas de Zezé Moreira, que soma 497 aparições.

No total são 167 vitórias conquistadas, com 73 empates e 97 derrotas. Sob o comando de Abel, o Flu balançou as redes 557 vezes e foi vazado apenas 399 vezes, segundo o site Fluzao.xyz. O aproveitamento geral é de 56,65%.

Quais os títulos de Abel como treinador do Fluminense?

Em suas quatro passagens como comandante do Fluminense, Abel entrou na história com alguns títulos conquistados. No total são três taças, incluindo o celebrado Brasileirão de 2012, além de dois Cariocas, em 2005 e em 2012.

Campeão Carioca: 2005 e 2012

Campeão Brasileiro: 2012

Quais os números da passagem mais recente de Abel pelo Flu?

Mais artigos abaixo

Apesar da estreia no último dia 27 de janeiro com derrota para o Bangu, os números de Abel são positivos na passagem mais recente pelo clube. Em 11 partidas disputadas até aqui, fora nove vitórias e apenas uma derrota.

Destaque para o triunfo por 1x0 contra o rival Flamengo, no último dia 6 de fevereiro, em partida válida pelo Cariocão. Botafogo (2x1) e Vasco (2x0) também foram vítimas nesta temporada.