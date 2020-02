Abel Braga e Valentim “revoltam” torcidas de Vasco e Botafogo em clássico; veja as reações

O bateu o por 1 a 0 neste domingo (02), em jogo disputado no estádio Nilton pela 5ª rodada da , o primeiro turno do .

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O jovem Igor Cássio saiu do banco de reservas para, no último lance, fazer o gol da vitória botafoguense... e que eliminou o Vasco da Taça Guanabara.

Ainda que ambas as equipes não tenham entrado com o máximo de suas forças, os trabalhos de Abel Braga (Vasco) e Alberto Valentim (Botafogo) foram muito criticados pelos torcedores que acompanhavam ao duelo.

Não tem sido algo novo, mas em meio à derrota a antipatia dos cruz-maltinos em relação ao trabalho de Abel Braga só cresceu e passou a ser o assunto mais comentado nas redes sociais.

Já os botafoguenses, em meio à celebração pela vitória, também demonstraram antipatia às ideias de Alberto Valentim.

Valentim é a categoria de base do Abel, mané... Os dois times não tem uma jogada, só cruzar bola a moda caralho. As vezes algum moleque faz uma jogada individual e olhe lá. Jogo feião.

Sob o comando de Abel, o Vasco marcou apenas 1 gol em 5 jogos. São apenas 4 pontos de 15 possíveis. Números já ligam o sinal de alerta. O próximo compromisso do time é contra o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana.

Foi lindo Foi lind Foi lin Foi li Foi l Foi Fo For Fora Fora A Fora Ab Fora Abe Fora Abel

Perder pro time do Valentim quase nos acréscimos e por incrível que pareça, o Vasco jogando melhor que o adversário, eu diria até a melhor partida do ano, não tem explicação. O vascaíno veio a Terra com intuíto de não ter paz