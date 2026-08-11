Abdallah El Said, jogador do Zamalek, definiu sua posição sobre a permanência no clube branco, em meio à crise dos valores financeiros atrasados e à sua ausência nos treinos da equipe durante o último período.

Abdel Hadi Mohamed, empresário de Abdallah El Said, revelou que o jogador pediu a rescisão amigável de seu contrato com o Zamalek, além do parcelamento de seus valores financeiros atrasados, pedido que foi aceito pela diretoria do clube.

O empresário do jogador afirmou, em declarações exclusivas ao jornal egípcio El Watan: "Há dois dias, pedimos a rescisão do contrato de Abdallah El Said com o Zamalek e o parcelamento de seus valores financeiros atrasados, e a diretoria aceitou nosso pedido; agradecemos a eles pela resposta".

Ele esclareceu que as negociações entre as duas partes tiveram consenso sobre o mecanismo de tratamento dos valores atrasados, além do acordo para encerrar o contrato de forma amigável entre o jogador e o clube.

A decisão de Abdallah El Said veio após não ter recebido seus valores financeiros atrasados, o que causou sua ausência nos treinos do Zamalek e sua falta de regularidade no programa de preparação para a nova temporada.

O valor dos valores atrasados do jogador junto ao Zamalek é de cerca de 8 milhões de libras, antes que as últimas negociações entre as duas partes conseguissem chegar a uma fórmula de consenso sobre a forma de pagamento e parcelamento.

Espera-se que o Zamalek e Abdallah El Said concluam os procedimentos oficiais relativos à rescisão do contrato e ao parcelamento dos valores durante o próximo período, encerrando assim a trajetória do jogador com a equipe branca.

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