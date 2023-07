ABC x Londrina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (29), na Arena das Dunas; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, ABC e Londrina se enfrentam na tarde deste sábado (29), na Arena das Dunas, a partir das 17h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, o ABC está na lanterna da Série B, com apenas 12 pontos. Para o confronto, Genilson avisou que a equipe não pode cometer mais erros "por detalhes".

"É um confronto direto, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, então nós temos que aproveitar esses fatores e fazer um bom jogo também. Bem concentrado, super ligado nos detalhes, fazendo bem as funções determinadas pelo Allan (Aal) para que possamos ganhar dentro de casa. E, acima de tudo, jogar bem diante do nosso torcedor que, mesmo em um momento ruim na tabela, tem nos apoiado bastante. É focar mais ainda e não baixar a guarda porque sábado não tem outro resultado a não ser a vitória", afirmou o zagueiro.

Do outro lado, em penúltimo lugar, com 14 pontos, vem de duas derrotas consecutivas. Na última rodada, sofreu uma derrota de virada em casa por 2 a 1 para o Botafogo-SP, o que marcou o quarto resultado negativo em jogos disputados casa.

"Cabacisse. E eu não falo dos moleques. É do time todo, dos mais velhos aos mais novos, todos. Está no profissional é profissional, tem que saber da camisa que estão vestindo. Estou passando uma vergonha gigante. E não só eu – o grupo todo, a comissão, o presidente. Tá na hora de abrir o olho e cada um saber o que tem que fazer dentro de campo.", afirmou João Paulo.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Londrina soma duas vitórias, contra uma do ABC, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, a equipe paranaense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

ABC: Wellington; Gedeilson, Habraão (Geovane), Genílson e Jhonnathan; Matheus Anjo, Ramon, Wallace e Wallyson (Renan Bressan); Evandro e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Londrina: Neneca; Ezequiel, Gabriel, Patrick e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Zé Vitor e Júnior Dutra. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

ABC

Jean Patrick, lesionado, e Simão, suspenso, são desfalques certos.

Londrina

Iago Dias cumprirá suspensão.

Quando é?