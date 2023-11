ABC x Juventude: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Juventude se enfrentam na noite desta terça-feira (14), a partir das 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na lanterna da Série B com 21 pontos e já rebaixado, o ABC volta a campo apenas para cumprir tabela, enquanto o Juventude segue na briga pelo acesso. Com 60 pontos, a equipe gaúcha vem de vitória sobre o Ituano por 2 a 1.

"Vou mexer o mínimo possível. Nada diferente do que viemos fazendo. Às vezes fizemos com dois atacantes, ou atuamos com três homens de frente; com dois ou três volantes, depende de cada situação. E às vezes também jogamos com três meio, as pessoas falam em volantes, mas eram Vargas, Jadson e Vini Paulista. Então, não tinha nenhum volante, era mais ocupação de espaço. Mas pra esse jogo a gente vai ter um tempinho pra definir ainda algumas situações", afirmou Carpini, técnico do Juventude.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma três vitórias, contra uma do ABC, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

ABC: Michael, Alex Silva, Habraão, Fabrício e Romário; Daniel, Wellington Reis e Thonny Anderson; Welliton, Fábio Lima e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs.

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt (Reginaldo), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista (Tite) e Matheus Vargas; David e Erick Farias. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

ABC

Ramon e Gedeílson vão cumprir suspensão.

Juventude

Gabriel Taliari, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?