ABC x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela segunda rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando manter o aproveitamento de 100% no Nordestão 2023, o Fortaleza visita o ABC neste sábado (4), no Frasqueirão, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Nosso Futebol, no straming.

Na liderança do Grupo A com seis pontos, o Fortaleza mira a terceira vitória consecutiva no torneio, enquanto o ABC, com um jogo a menos, foi derrotado pelo Sport por 2 a 0, e aparece na quinta posição do Grupo B sem nenhum ponto conquistado.

Em 32 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra 13 vitórias, contra nove do ABC, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo Nordestão 2019, o Leão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Yago Pikachu; Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do provável do ABC: Simão; Walfrido, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjos; Paulinho Moccelin, Felipe Garcia e Fábio Lima. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?