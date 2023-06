ABC x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), pela 12ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC recebe a Chapecoense na noite desta sexta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos (um empate e duas derrotas), o ABC entra em campo pressionado em busca da reabilitação na Série B. No momento, aparece na lanterna com apenas cinco pontos conquistados em 11 jogos disputados.

Do outro lado, a Chapecoense abre a zona de rebaixamento com nove pontos e busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos disputados. Para o confronto, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá 11 desfalques para o jogo fora de casa.

"É o grande desafio, encontrar a maneira de jogar, posicionar esse time, nesse espaço até o jogo contra o ABC a gente vai ter pouco tempo para trabalhar, será mais na conversa, esses ajustes que a gente vai conseguir fazer", afirmou o treinador, que fez a sua estreia na última rodada diante da Ponte Preta.

Prováveis escalações

ABC: Simão, Luiz Gustavo, Afonso, Habraão e Jhonnathan; Wellington Reis (Gustavo Hebling), Ramon, Wallace e Thonny Anderson; Maycon Douglas e Felipe Garcia. Técnico: Alan Aal.

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Victo Ramos; Dudu Vieira, Cazonatti e Pavani; Felipe Ferreira, Alisson Farias e Richard. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

ABC

Jean Carlos, Felipinho e Maílton seguem fora.

Chapecoense

Bruno Nazário, Cristiano e Pablo Oliveira vão cumprir suspensão, enquanto Airton, Danrlei, Gabriel Xavier e Kaio Mendes estão machucados. Já Douglas Borel, Maurício e Victor Ramos estão em transição física, além de Ribamar, que será preservado.

Quando é?