ABC x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela sexta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

ABC e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (14), no Frasqueirão, em Natal, às 18h (de Brasília), pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Na lanterna da Série B com apenas um ponto conquistado, o ABC entra em campo em busca da primeira vitória no torneio. Até aqui, foram quatro derrotas e um empate, enquanto o Botafogo-SP, com nove, vem de duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

ABC: Simão, Alemão, Richardson, Afonso e Márcio Azevedo (Daniel Vançan); Daniel, Wellington Reis (Gustavo Hebling) e Matheus Anjos (Jailson); Maycon Douglas, Fábio Lima e Felipe Garcia (Allan Dias). Técnico: Fernando Marchiori.

Botafogo-SP: Matheus; Thassio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Tárik, Guilherme, Luiz Henrique e Gustavo Xuxa; Robinho e Osman. Técnico: Adilson Batista.

Desfalques

ABC

Não há desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?