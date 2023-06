ABC x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 19h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna da Série B, com apenas seis pontos conquistados, o ABC volta a campo pressionado pela vitória após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados, enquanto o Atlético-GO, na oitava posição, com 20 pontos, vem de vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o ABC soma cinco vitórias, contra duas do Atlético-GO, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2015, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Fábio Lima; Wellington Reis, Wallace e Thonny Anderson; Welliton, Felipe Garcia e Lucas Tocantins. Técnico: Allan Aal.

Atlético-GO: Loureiro; Bruno Tubarão, Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato, Rhaldney e Matheus Sales; Shaylon, Daniel e Kelvin. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

ABC

Jhonnathan, Daniel e Walfrido seguem no departamento médico.

Atlético-GO

Machucados, Luiz Fernando, Rodrigo Soares, Matheus Régis e Gustavo Coutinho não viajaram com a delegação para Natal.

Quando é?