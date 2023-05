ABC x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Potiguar

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17) pela decisão do título estadual; veja como acompanhar na internet

O ABC recebe o América-RN pelo jogo de volta da final do Campeonato Potiguar nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília). O Mecão venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e chega com a vantagem no placar para o duelo de volta. O duelo será transmitido pela IbandRN.

As duas equipes não vivem bons momentos nos torneios nacionais: enquanto o América é 18º colocado do Campeonato Brasileiro Série C, o ABC é o lanterna da Segunda Divisão brasileira, buscando a taça do torneio do Rio Grande do Norte para voltarem o foco totalmente para as competições brasileiras.

No primeiro duelo da final, a partida ficou marcada pela vitória dos donos da casa, que bateram o Mais Querido pelo placar mínimo de 1 a 0. O tento foi anotado por Gabriel Silva, enquanto o atacante Wallace Pernambucano acabou expulso e não será opção para o Mecão na decisão.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Habraão, Luiz Gustavo e Marcio Azevedo; Thallyson, Daniel e Ramon; Fábio Lima, Maycon Douglas e Felipe Garcia. Técnico: Jonidey Tostão.

América-RN: Ewerton; Ludke, Alan, Everton Sena e Luiz Paulo; Vini Guedes, Allef e Araújo; Gabriel Silva, Iago e Kaio Nunes. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Wallace Pernambuco (suspenso)

Quando é?