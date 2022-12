Abatido, Tite faz discurso breve em despedida da seleção brasileira

Treinador deixa o comando da equipe com seis derrotas, duas delas em quartas de final de Copa do Mundo

A despedida de Tite como técnico da seleção brasileira foi bem melancólica. O treinador, mais uma vez eliminado em uma quartas de final da Copa do Mundo, não permanecerá no cargo. No vestiário, poucas palavras e um semblante bem abatido, segundo uma fonte ouvida pela GOAL.

Tite havia revelado desde o início do ano que não seria mais técnico da seleção brasileira após a Copa do Qatar mesmo se saísse do país com o título e confirmou em entrevista coletiva após a derrota para a Croácia.

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe”.

Num ambiente de tristeza e despedida, o técnico deixou de lado os grandes discursos de outrora e optou por falar pouco. Capitão da equipe, Thiago Silva revelou que o técnico apenas agradeceu ao grupo.

Alisson também foi breve ao falar sobre a participação de Tite no vestiário após a derrota e destacou o trabalho do técnico no comando da equipe.

“Momento de muita dor de todos nós, de todos nós jogadores, do Tite inclusive. Foi um cara que doou nesse ciclo, duas Copas do Mundo. No futebol aqueles que ficam marcados são os que vencem trofeus, mas o Tite é um vencedor. Com certeza ele vai ser lembrado mais pelo futuro pela história que ele teve, seus números e o legado que deixou para todos nós”.

Vini Jr foi questionado sobre as palavras de Tite no vestiário, mas desconversou e desejou o melhor para o técnico na sequência da carreira.

“Sempre muito complicado você falar depois de uma derrota. O professor sempre nos dá tranquilidade para a gente agir. É triste para todo mundo, triste para ele que não conseguiu ganhar as duas últimas Copas. Que tudo possa correr bem para ele depois desse Mundial, sempre me ajudou bastante, sempre me deu conselhos para eu evoluir como pessoa, como jogador e merece coisas melhores”

Tite deixou o campo logo depois da disputa de pênaltis. Os atletas ainda ficaram no gramado por um tempo, enquanto o treinador desceu rapidamente para o vestiário. A cena chamou à atenção e repercutiu na internet.

Segundo uma fonte da GOAL, no vestiário, o semblante do treinador era de abatimento e o discurso teve bem menos palavras do que o de costume. Tite se despede da seleção brasileira com 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas, duas delas em quartas de final de Copa do Mundo e uma na final da Copa América 2020.