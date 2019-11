Abaixo-assinado pede demissão de Mano Menezes no Palmeiras e tem 10 mil apoiadores

A meta é chegar a 15 mil assinaturas; torcida está insatisfeita com o rendimento do time sob o comando do treinador, que ainda não fez 20 jogos

A torcida do não está feliz com o futebol apresentado pelo time. Mesmo com o alto investimento, o clube terminará 2019 sem título algum e com a sensação de que poderia ter feito melhor. E quem está sofrendo com a pressão dos torcedores é Mano Menezes. O treinador mal chegou mas já um movimento entre os palmeirenses pedindo sua saída.

Um abaixo-assinado online está coletando assinatura de torcedores que querem a demissão de Mano. A principal crítica não são nem os resultados, mas sim o rendimento da equipe em campo. O treinador chegou em setembro e ainda não conseguiu convencer os palmeirenses. Em pouco mais de 17 horas após sua criação, mais de 11.800 pessoas já assinaram a petição, que tem como meta bater as 15 mil assinaturas.

A campanha de Mano Menezes no Palmeiras não é ruim: 11 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 18 partidas (todas no Brasileirão). Mas neste período, o clube viu o disparar na liderança do Brasileiro e ser campeão tanto do nacional quanto da Libertadores. Na rodada deste domingo, 24, o Palmeiras ainda foi ultrapassado pelo e caiu para o terceiro lugar.

Quando foi contratado, parte dos palmeirenses não gostaram e também criticaram muito a opção da diretoria. As principais críticas eram quanto a identificação de Mano com o (onde teve uma passagem vitoriosa) e por apresentar em campo um futebol semelhante ao que Felipão estava implementando.

De quebra, 2020 pode ser um ano de mudanças no clube. Após anos de investimento alto, a diretoria pretende gastar menos com reforços e subir mais jogadores da base, como Gabriel Veron, grande destaque do com o . Porém o treinador nunca teve um histórico de trabalhar muito com a base e utilizar os garotos recém-promovidos.

Alexandre Mattos, diretor de futebol e outro alvo da insatisfação da torcida, falou ao Lance! sobre o trabalho de Mano Menezes: "O Mano é um treinador que dispensa comentários de tudo o que representa de currículo, de treinador de , vitorioso. Os números dele no Palmeiras são excelentes, um pouco acima da média".

"Ele tem contrato e vai participar da pré-temporada, está participando o planejamento, está bem integrado a tudo o que a gente pensa. Ele sabe que o momento exige (o time) um pouco mais solto, que os meninos por mérito precisam ter oportunidades. Isso tudo vai acontecer naturalmente", completou Matos.