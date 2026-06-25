A zona proibida de Ancelotti... Vinícius está prestes a invadir a fortaleza de Cristiano e Benzema

Nem todo técnico é capaz de formar artilheiros, mas Carlo Ancelotti é uma rara exceção; o homem calmo à beira do campo sempre deu asas a monstros do ataque que rasgaram as redes da Europa e do mundo, gravando seus nomes na história do futebol com letras de ouro. Uma lista revela o segredo da genialidade italiana: como o “velho italiano” transforma um atacante em lenda.

De acordo com os números divulgados pela rede francesa “Stats Foot”, no topo da lista dos artilheiros de Ancelotti está o superatacante Filippo Inzaghi, com 161 gols, em uma parceria histórica com o Milan que transformou o “raposa italiano” em um pesadelo para os goleiros entre 2001 e 2009.

Logo atrás vem Karim Benzema, com 121 gols, que passou de atacante de apoio a uma máquina de gols implacável na era do Real Madrid e coroou sua carreira com a Bola de Ouro.

Em terceiro lugar está “O Don” Cristiano Ronaldo, com 112 gols — um número assustador, se levarmos em conta que a parceria entre os dois no Bernabéu durou apenas duas temporadas... Em seguida, vem o artilheiro ucraniano Andriy Shevchenko, com 103 gols, um dos pilares do Milan dourado, seguido pelo “Garoto de Ouro” Kaká, com 95 gols, o mago do meio-campo que marcava como se fosse um atacante de ofício, mas que não conseguiu entrar para o clube dos 100 com o velho clube italiano.

Já a verdadeira revelação da lista é Vinícius Júnior; o ponta brasileiro entrou para o clube dos grandes com 96 gols aos 26 anos, ultrapassando Kaká e se aproximando da marca dos 100, ameaçando o próprio trono de Inzaghi caso mantenha sua média assustadora de gols sob o comando de seu técnico italiano.

A marca do “criador de reis” está presente até mesmo na seleção brasileira; lá, Vinícius traduziu as instruções de Ancelotti em dois gols de ouro contra o Haiti, levando a Seleção a uma grande vitória na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro surgiu com uma jogada inteligente entre os zagueiros e uma finalização tranquila; o segundo, com uma jogada individual em que ele reduziu toda a distância entre si e a defesa do Haiti. Um duplo que prova que Vinícius não é mais apenas um ponta veloz, mas um novo rei dentro da área, à maneira dos grandes atacantes de Ancelotti.

Lista dos maiores artilheiros da história sob o comando de Ancelotti:

Filippo Inzaghi – 161 gols

Karim Benzema – 121 gols

Cristiano Ronaldo – 112 gols

Andrei Shevchenko – 103 gols

Vinícius Júnior – 96 gols

Kaká – 95 gols.

De Inzaghi a Vinícius, o técnico italiano Carlo Ancelotti prova que não é apenas um treinador tático, mas um “líder” que cria craques na área, e provou isso durante sua passagem pela Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton, e agora com a Seleção Brasileira.