O marroquino Achraf Dari, zagueiro do Al Ahly do Egito, está próximo de retornar ao seu antigo clube, o Wydad, durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento aguardado que pode trazer de volta um dos mais destacados prata da casa do clube marroquino à fortaleza vermelha, após anos de profissionalismo e passagens por diversos clubes.

Esses desenvolvimentos surgem em meio a um desejo mútuo entre o jogador e a diretoria do Wydad de concluir a negociação, num momento em que o futuro de Dari com o Al Ahly parece aberto para uma saída durante o mercado de verão em curso.

Segundo fontes próximas à «Radio Mars», Achraf Dari caminha para rescindir seu contrato com o Al Ahly, preparando o terreno para encerrar sua passagem pelo clube durante a atual janela de transferências de verão.

As mesmas fontes indicaram que os passos para a separação entre o zagueiro marroquino e o Al Ahly avançam, diante do desejo do jogador de viver uma nova experiência na próxima etapa, o que abre a porta para o seu retorno ao clube de origem.

Durante sua passagem pelo Al Ahly, Dari não ofereceu o acréscimo esperado da forma que o jogador ou a torcida do clube desejavam, o que fez com que a possibilidade de sua saída fosse fortemente cogitada durante o mercado atual.

No momento em que Achraf Dari se aproxima de encerrar sua relação com o Al Ahly, as negociações com o Wydad registram um avanço notável, de acordo com as mesmas fontes.

A diretoria do clube marroquino busca chegar a um acordo definitivo com o zagueiro internacional, diante de um desejo claro de ambas as partes de concluir a negociação e trazer Dari de volta às fileiras do time no qual passou por suas categorias de base, antes de iniciar sua jornada profissional fora do Marrocos.

Alguns detalhes ligados ao acordo ainda precisam ser resolvidos antes do anúncio oficial do retorno do jogador ao Wydad, mas os indícios atuais apontam para a conclusão da negociação durante a janela de transferências de verão.

Retorno ao clube de origem

A transferência de Achraf Dari para o Wydad representa um caso especial para o zagueiro marroquino, considerando que o clube foi sua porta de entrada para o futebol profissional, e foi ali que seu nome ganhou destaque antes de viver experiências no exterior.

Dari havia deixado uma marca clara com o Wydad, antes de se transferir para o futebol profissional europeu, e depois seguir sua trajetória por outros clubes, até chegar ao Al Ahly do Egito.

Caso seu retorno se concretize oficialmente, o Wydad recuperará um de seus filhos que conhecem bem o ambiente do clube, além de contar com um zagueiro que possui ampla experiência nas competições locais e continentais.

Espera-se que Achraf Dari represente um reforço importante para o Wydad, não apenas por seu conhecimento prévio do clube, mas também graças à experiência que acumulou ao longo dos últimos anos.

O zagueiro marroquino disputou diversas partidas no nível continental e também adquiriu importante experiência em suas passagens profissionais fora do Marrocos, além de sua presença na seleção marroquina.

Essa experiência confere a Dari a capacidade de ajudar o Wydad nas competições que o aguardam na próxima temporada, sobretudo porque o time busca montar um elenco forte, capaz de competir no âmbito local e continental.

A torcida do Wydad aguarda a definição oficial das negociações, especialmente porque o retorno de Achraf Dari carrega dimensões técnicas e de apelo popular, por ele ser um dos filhos do clube que já deixaram sua marca com a camisa do time.

Caso todas as partes cheguem a um acordo definitivo sobre a rescisão do contrato do jogador com o Al Ahly e a conclusão de sua transferência para o Wydad, Dari terá diante de si uma nova oportunidade de escrever mais um capítulo de sua trajetória com o clube que testemunhou seus primeiros passos.

Dessa forma, o mercado de verão pode testemunhar uma das negociações mais destacadas do Wydad, com o retorno de Achraf Dari ao seu clube de origem, após anos de profissionalismo e da aquisição de novas experiências nos âmbitos local e internacional.