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A verdade revelada: o astro do Marrocos tentou defender a seleção do Egito?

Egito
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M. Bentayg
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Bounou jogou pela seleção marroquina na Copa Árabe

Relatos da imprensa marroquina revelaram a verdade sobre as notícias que circularam a respeito da suposta tentativa de Mahmoud Bentayg, jogador profissional do Zamalek, de obter a nacionalidade egípcia para representar a seleção do Egito nos torneios internacionais no próximo período.

O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset havia indicado que um dos marroquinos profissionais que atuam no Campeonato Egípcio consultou a Federação Internacional de Futebol (Fifa) sobre a possibilidade de representar a seleção do Egito, depois de ter defendido Marrocos na Copa Árabe.

Enquanto isso, outros relatos apontaram que o jogador em questão seria Bentayg, que atua pelo Zamalek desde 2024 e se casou com a filha de Ahmed Soliman, membro do conselho administrativo do clube.

Mas o site marroquino "Hesport" negou essas notícias, citando fontes bem informadas, e afirmou que o que está sendo divulgado não tem qualquer fundamento.

A fonte esclareceu que Bentayg não entrou em contato com os dirigentes da Federação Egípcia de Futebol a respeito de representar a seleção, e que nem sequer cogita o assunto.

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A mesma fonte reforçou que o jogador coloca a seleção marroquina em primeiro lugar e que, atualmente, não tem qualquer desejo de mudar seu destino internacional.

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