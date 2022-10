A Champions League feminina vem aí, e expectativa é por novos recordes

Grupo A é o mais difícil da primeira fase, com Chelsea, PSG e Real Madrid

A fase de grupos da UEFA Women's Champions League 2022/23, a ‘Champions feminina’, começa nesta semana atraindo mais olhares do que nunca e com uma expectativa de novos recordes sendo quebrados, principalmente depois do enorme sucesso da última Eurocopa disputada na Inglaterra.

Após a reformulação bem-sucedida da última temporada, com 16 equipes na fase de grupos pela primeira vez e aumento dos retornos financeiros, além de uma audiência de 56 milhões de pessoas em todo o mundo em 230 países e recordes de público – culminando nos 91 mil presentes no Camp Nou durante as quartas de final -, a nova temporada está destinada a levar o torneio a novos patamares.

Barcelona, Lyon e Arsenal já se comprometeram a realizar a maioria de seus jogos como mandantes em seus estádios principais e certamente serão seguidos por outros clubes, já que maioria dos estádios não será usada durante este período devido à pausa na temporada masculina de clubes para a disputa da Copa do Mundo do Qatar. E, pela primeira vez, a Champions criou uma bola única para a competição feminina.

Getty

As 16 equipes que disputam a fase de grupos terão mais uma vez uma renda mínima de 400 mil euros (R$2 milhões) pelas seis partidas, com pagamentos extras para cada vitória adicional ou sorteio alcançado. Além disso, 23% da receita da competição, no valor de 5,6 milhões de euros (R$ 29 milhões), será distribuído a cada uma das associações membros da UEFA em ‘pagamentos solidários’ com base no desempenho de seus clubes na competição, e será compartilhada igualmente entre os clubes de sua principal liga nacional que não participam da Liga dos Campeões.

Dez dos 16 clubes na fase de grupos deste ano disputaram a competição na temporada passada e há seis estreantes, incluindo o retorno de clubes de Albânia, Áustria e República Tcheca. O sorteio realizado no início de outubro proporcionou chaves muito interessantes, inclusive com jogos dignos de fases finais.

O Grupo A é talvez o mais difícil dessa primeira fase, contando com Chelsea, atual campeão da WSL, Paris Saint-Germain e Real Madrid, além do KFF Vllaznia, campeão albanês e o primeiro clube do país a jogar na fase de grupos de uma Champions League – tanto no feminino quanto no masculino.

Já no Grupo B, o bicampeão Wolfsburg enfrenta as estreantes da Roma, Slavia Praga, três vezes quarta-finalistas do torneio, e as austríacas do St. Pölten.

Octacampeão, o Lyon terá sua defesa de título testada no início da competição no Grupo C, enfrentando o forte Arsenal, líder invicto na WSL e único inglês campeão da UWCL, além das semifinalistas da última edição, Juventus e Zurique.

No Grupo D, o Barcelona, vice-campeão da última temporada e vencedor da temporada 2020/21, começará sua busca por mais um título grupo competitivo ao lado de Rosengård, Bayern de Munique e Benfica, que vêm muito bem em suas ligas nacionais.

Todos os 61 jogos do torneio, até a final em Eindhoven, na Holanda, serão transmitidos no DAZN e Youtube gratuitamente.