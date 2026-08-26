Lei da "partida proibida" agita sorteio da Champions: Uefa veta duelo em Anfield entre Liverpool e Real MadridEm uma decisão sem precedentes que mudará o formato do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, a União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, revelou uma nova lei que privará os torcedores de futebol de um dos confrontos mais clássicos do continente.

As atenções se voltam nesta quinta-feira para a cerimônia do sorteio da fase de grupos, na qual as equipes conhecerão seu caminho nas oito primeiras partidas (quatro em casa e quatro fora), mas Real Madrid e Liverpool já sabem de antemão que o confronto entre eles no estádio de Anfield é impossível nesta temporada.

O motivo remonta a uma nova regra aprovada pela Uefa para evitar a repetição enfadonha, já que a entidade busca não repetir a mesma partida no mesmo estádio em três edições consecutivas. Com base nisso, ficam excluídas do terceiro sorteio as partidas disputadas duas vezes seguidas no mesmo estádio.

Segundo o jornal espanhol "Sport", essa lei se aplica exatamente ao confronto entre Liverpool e Real Madrid, pois o clube merengue visitou o estádio de Anfield nas duas últimas edições e perdeu na temporada retrasada por 2 a 0 e, depois, perdeu novamente na temporada passada por 1 a 0, em uma partida apagada do clube branco. Por isso, a Uefa decidiu proteger o torneio da repetição do cenário pela terceira vez.

Mas a proibição não é total

A nova lei traz uma exceção interessante: a proibição vale apenas para a realização da partida em Anfield, enquanto a porta continua aberta para disputá-la no Santiago Bernabéu. E, como os dois últimos confrontos foram realizados na Inglaterra, o sorteio pode colocar o Liverpool no caminho do Real Madrid, mas desta vez em Madri, e não em Liverpool.

Isso significa que o Real Madrid está garantido de não fazer uma viagem arriscada a Anfield, mas ainda pode receber o Liverpool em casa.

A Uefa esclareceu que essa lei vale apenas para a fase de grupos e não abrange as fases eliminatórias. Assim, se os caminhos de Real Madrid e Manchester City se cruzarem, por exemplo, apesar de seus confrontos repetidos nas últimas 8 edições, eles terão de jogar um contra o outro sem qualquer restrição.

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Já o Barcelona não tem nenhuma partida "proibida" nesta temporada, por não ter enfrentado o mesmo adversário duas vezes seguidas no mesmo estádio nas duas últimas edições. Mas a lei passará a ser aplicada a ele no futuro: se enfrentar o Paris Saint-Germain em casa neste ano, em Montjuïc, após o confronto da temporada passada, ficará proibido de enfrentá-lo novamente na temporada 2027-2028.